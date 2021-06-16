〈房產〉醫療院所周邊宅交易 近一年雙北馬偕醫院及雙和醫院最旺

隨著疫情及台灣人口老化提升醫院周邊住宅能見度，房仲業者依據近一年實價登錄統計，雙北地區醫學中心及區域醫院周遭的房市價量，並個別篩選出成交量前五名之醫院。其中，台北市成交量最多的是「馬偕紀念醫院」周邊；而新北市則由「雙和醫院」拿下第一名。

依永慶房屋統計台北市交易量前五名的醫院週邊住宅，「馬偕紀念醫院」以 267 件交易拿下第一，住宅單價為 65.2 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位於中山區，位置緊鄰捷運雙連站，距離民權西路站也僅要步行 7 分鐘的距離，連接捷運紅線及黃線，交通上十分方便；且周遭銀行業、服飾業及餐飲業等店家林立，日常採買除了雙連市場外還有全聯、家樂福等超市可供選擇，食衣育樂等機能相當好。

台北市交易量排名第二為「聯合醫院昆明院區」，交易量為 184 件，住宅單價 55.6 萬元。陳金萍指出，「聯合醫院昆明院區」位於西門町商圈內，商圈內飲食、衣著、育樂等商店眾多，附近還有萬華運動中心，機能多元、完善，步行五分鐘就可以到捷運西門站，交通上也相當便利，區域行情每坪 55 萬元，在台北也相對平易近人，適合預算較有限的小資族。

排在第三名的則是「聯合醫院和平婦幼院區 (婦幼分部)」，交易量 160 件，住宅單價 87.5 萬元。陳金萍指出，「聯合醫院和平婦幼院區 (婦幼分部)」位在中正區，步行至捷運古亭站、中正紀念堂站僅需 5-7 分鐘，不論是搭乘捷運松山新店線、淡水信義線或中和新蘆線都相當方便，交通可謂四通八達，附近有名校建國中學、中正國中，距離中正紀念堂及台北植物園也不遠，擁有相當優異的區位條件。

新北市上榜的五個熱門醫院，房價均落在 3-4 字頭，交易量第一的「雙和醫院」近一年成交 169 筆，住宅單價 36.2 萬元；而「汐止國泰綜合醫院」則以 160 件緊追在後，住宅單價每坪 33.5 萬元。