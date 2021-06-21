三大法人偏愛航運、傳產 買長榮航近4.9萬張 同步調節鴻海

聯準會氛圍轉鷹，嚇趴台股重挫 255 點回測月線，三大法人同步賣超台股 390 億元，但也有默契瞄準航運股，大買長榮航近 4.9 萬張，至於權值股鴻海則遭聯手調節 1.4 萬餘張，股價相對弱勢。

聯準會預告提前升息，引發資金撤離，三大法人中外資大賣台股 335.83 億元，自營商也賣超 48.37 億元，投信則小幅調節 5.8 億元。

外資買超標的鎖定長榮，大買 3.8 萬餘張，開發金買超 2.2 萬餘張、台玻 1.2 萬張、金像電 1 萬餘張，中石化也獲買超 9807 張。

比起偏愛航運，外資持續調節面板雙虎群創、友達，群創遭賣超 4.5 萬餘張，友達也遭賣超 2.2 萬餘張，其他包括新光金 (3.7 萬張)、華邦電 (3.2 萬張)、台積電 (2.7 萬餘張) 也是外資調節標的。

自營商買超前五大個股，除敲進長榮航 9609 張外，其餘則為 ETF，包含台灣 50 反 1(5.8 萬餘張)、富邦台灣加權反 1(5670 張)、期街口布蘭特正 2(4301 張)、奇元大 S&P 石油 (3848 張)。

自營商賣超前五大標的清一色都是 ETF，包括中國關鍵半導體 (2.3 萬餘張)、富邦台灣半導體 (1.6 萬餘張)、元大高股息 (9059 張)、中信中國高股息 (6383 張)、國泰台灣 5G+(5307 張)。

投信則與外資逆勢對做，買超標的鎖定面板雙虎，分別買超友達 3.3 萬餘張、友達 2.8 萬張、長榮獲買超 9047 張、金像電 6479 張、萬海 5454 張。

賣超標的中，開發金遭調節 3.5 萬張居冠，聯強、中鋼分別遭調節 1.2 萬張，英業達賣超 7553 張，陽明也遭投信調節 5071 張。