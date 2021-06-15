〈國內疫情升溫〉AZ疫苗二次配送近40萬劑

疫情指揮中心今 (15) 日表示，為提升目前優先接種 COVID-19 疫苗對象的接種率，17 日起，依各縣市 75 歲以上人口比率，進行第二次 AZ 疫苗撥配，預計配送 39.48 萬劑。對於各縣市擴大施打首日引發許多亂象，指揮官陳時中強調，不用太緊迫競爭，在短時間內有序打完即可。

指揮中心說明，自 12 日起，中央已陸續撥配 68.8 萬劑至各地方政府衛生局，提供第一類至第六類優先對象，包括「第一至三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75 歲以上長者」，今起全台擴大開打疫苗。

指揮中心表示，本次疫苗配送量是以各縣市 75 歲以上長者人口數的 26% 核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市 (台北、新北) 增配 10%，中高風險縣市 (桃園、台中、基隆、苗栗及彰化) 增配 5%，合計配送 385800 劑。加上前次疫苗撥配量，預估可讓全台 75 歲以上長者接種率至少達 53%。

日本捐助的 AZ 疫苗，今天起開始讓高齡長者大規模接種，各縣市力拚接種速度與數量，引發許多亂象，對此，指揮官陳時中表示，其實不用這麼緊迫競爭，只要有序、在短時間內施打完即可。

陳時中提及，像是彰化縣府，就有掌握每天每個接種點可配發多少劑量，量多、量少時該如何因應等，建議各縣市還是依據服務及工作量能，做適當分配量即可。

此外，為儘速發掘社區內可能潛藏病例，並有效斷絕所有感染鏈，指揮中心日前已公布「社區廣篩四大策略」，今日進一步宣布，將補助各地方社區篩檢站 50 台 PCR 檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區第一線進行快速 PCR 檢驗，形成全國社區防疫網。