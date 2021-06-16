〈國內疫情升溫〉AZ疫苗單日施打逾14萬人 莫德納疫苗擴大配發

國內連續 4 天本土 COVID-19 新增確診低於 200 例，今 (16) 日增加 167 例及 18 例死亡。疫情指揮中心指揮官陳時中指出，日本捐贈的 AZ 疫苗昨天起擴大施打，累計超過 14 萬人完成；莫德納疫苗近一周則接種 3.7 萬人，從 18 日起，將配送第二批疫苗 7.32 萬劑，同時開放第一至三類對象接種。

日本捐贈約 124 萬劑 AZ 新冠肺炎疫苗，15 日起正式在全台擴大接種，包括洗腎患者、75 歲以上長者、長照機構工作人員及住民均納入。根據統計，全國首日施打超過 14 萬人次，陳時中表示，一天能打這麼多量並不簡單，相信從 7 月起，一周打百萬劑目標應該沒問題。

此外，莫德納 (Moderna) 疫苗已於 9 日起陸續提供第一類醫事及非醫事人員接種，截至昨日，累計接種 37505 人。為儘速提升第二及第三類對象免疫保護力，18 日起將進行第二次配送，同時開放至第三類對象接種，盼提升群體免疫力。

指揮中心說明，本次莫德納疫苗配送量是以各縣市符合第一至三類對象中，尚未接種人數接種率 4 成核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市雙北分配數量是以尚未接種人數接種率達 5 成以上計算，總計配送 63200 劑。

指揮中心指出，另有 1 萬劑疫苗提供交通部認定的第二及第三類對象所需疫苗量，其中分配給國籍航空機組員 5000 劑，含長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇及飛特立等 7 家公司的駕駛員、空服員與隨機維修員等。

另 5000 劑疫苗則分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。

外界關注高端疫苗送件申請疫苗緊急使用授權 (EUA)，可否趕上 7 月大規模施打，陳時中表示，沒有施打既定時刻表，EUA 審查要把程序走完。對於國內新冠疫苗臨床試驗計畫申請，指揮中心強調，食藥署皆採取一致性審查標準，包括諮詢輔導、召開周會及專家會議等，都會提供最合適、最可行的法規科學建議。