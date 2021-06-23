比特幣重返3.2萬美元大關 區塊鏈類股收斂跌幅

週二 (22 日) 比特幣 5 個月來首次跌破 3 萬美元關鍵水位，相關概念股早盤齊跌，但幣圈買家逢低買入之下，比特幣重返 3.2 萬美元大關，緊接著，這些類股回暖、收斂跌幅。

中國擴大打擊加密貨幣、聯準會轉鷹派、泰坦幣 (TITAN) 暴跌歸零等接連利空事件嚇壞幣圈，比特幣 24 小時內最低價來到 28,805 美元，截稿前，比特幣重返 3 萬美元以上，暫報 32,247.54 美元。

比特幣 24 小時走勢 (圖片：鉅亨網)

台北時間週三凌晨 12 時 30 分許，與比特幣價格掛鉤的特斯拉 (TSLA-US) 逆轉早盤跌勢，午盤其股價上漲 1.02%，暫報 627.14 美元。

其他將比特幣納入資產負債表的企業多回暖走高，MicroStrategy (MSTR-US) 下跌 5.73%；Nexon (NEXOY-US) 上漲 2.50%；Square (SQ-US) 上漲 0.32%。

區塊鏈概念股收斂跌幅。Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 1.55%；Marathon Digital (MARA-US) 下跌 4.94%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 下跌 3.54%。

美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 收斂跌幅，暫報每股 219.76 美元。女股神伍德 (Cathie Wood) 的 ARK 創新 ETF (ARKK) 漲逾 1%。

以科技股為主的那斯達克綜合指也攀升至盤中歷史新高 14,217.60。

金融諮詢公司 Merion Capital Group 首席市場策略師 Richard Farr 預測，更多的政府行動可能對加密價格構成長期壓力。

Richard Farr 解釋：「加密貨幣威脅中國的社會控制，可憐的薩爾瓦多，人民把美元換成比特幣，現在美元升值，比特幣貶值。我們認為加密貨幣的拋售還沒有結束。明年 Fed 可能不得不升息幾次，更多監管措施也即將出台。」