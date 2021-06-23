比特幣寒冬將至？市場多頭：基本面支持 加密貨幣長期看漲

即使比特幣周二 (22 日) 短暫跌破 3 萬美元關卡，一項指標顯示市場極度恐懼，都未能打擊比特幣多頭的信心，深信長期趨勢依然看漲。

據 Coindesk 數據，至台北時間周三 15:05，比特幣由周二的崩跌中回神，暫報 33923 美元，24 小時上漲 3.36%。其他幣種也都出現回彈，以太幣站回 2000 美元之上，狗狗幣漲約 9%。

(圖表取自 Coindesk)

區塊鏈分析師和統計學家 Willy Woo 表示，雖然近期比特幣急跌，但距離熊市仍遠，只有交易員對成交量和價格走勢等交易所技術指標感到恐慌。

alternative.me 的加密貨幣恐懼與貪婪指數 (Crypto Fear & Greed Index)，這一指數周二一度跌至 10，周三雖然回升到 14，仍在「極度恐懼」領域。

(圖表取自 alternative.me)

比特幣在過去 12 個月的強升，與億萬富翁和機構大量購買比特幣有很大關係。主流金融參與者對比特幣興趣的激增，不僅改變了比特幣的形象，還引發了供應短缺。但自從比特幣的價格在 4 月份達到 63000 美元的峰值之後，它就陷入了掙扎。

近期的下挫，分析師大多歸因於中國政策的打壓所致。

加密貨幣研究機構 Quantum Economics 分析師 Jason Deane 表示，比特幣這種跌勢，很大程度上歸因於中國對加密貨幣的最新限制，這些措施導致了全球哈希率 (hashrate) 的下降。

他說，雖然長期持有比特幣的人認為，這對加密貨幣來說是一個非常積極的消息，但短期交易員被不確定性嚇壞了。

Deane 和其他人認為，這不太可能是所謂的加密寒各的開始。相反地，他們預測投資者正走向一個反應過度的時期，在適當的時候，會自我糾正。

比特幣多頭堅稱，比特幣在 2021 年的基本面，比上一次 2018 年熊市期間要強得多。

Quantum Economics 創辦人 Mati Greenspan 表示，與 2014 年或 2018 年相比，這個行業的實用性、採用率和多樣化程度都大大提高，「我們可能再也不會看到另一個加密貨幣的寒冬」。