迷因股波動引關注 GameStop遭SEC調查

遊戲零售商 GameStop(GME-US) 周三（9 日）表示，由於近期股價波動甚鉅，美國證券交易委員會（SEC）已對股票交易進行調查，並要求提供公司買賣股相關文件與資訊。

GameStop 表示，在 5 月 26 日收到 SEC 查核要求，並準備提交審查所需文件，將全力配合 SEC 調查，強調這次調查不會對公司有任何不利影響。

知情人士表示，自今年 2 月以來，SEC 開始頻頻審查社群媒體上的留言與貼文，判定是否構成詐欺行為，導致 GameStop、全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 等迷因股股價波動激烈。

GameStop 是部分受到 Reddit 論壇上鄉民追捧的股票之一，這些散戶會依據論壇貼文號召瘋狂買進特定股票。

GameStop 同日公布財報和人事異動重大，第一季營收成長 25%，虧損較去年同期有所收斂，將由兩位亞馬遜前高層擔任執行長與財務長，另外還規劃發售多達 500 萬股股票，展現朝電商轉型的企圖心。

該檔股票今年以來股價已上漲 1,506%，股價在論壇鄉民的力挺下，從 52 周低點每股 3.77 美元一路攀升至 52 周高點 483 美元。以周三收盤價 302.56 美元計算，目前市值約 214.1 億美元。