供應吃緊抵銷中國壓價擔憂 鋁躍升今年LME表現次佳有色金屬

《彭博》報導指出，隨著供應吃緊緩解中國釋放戰略儲備的擔憂，鋁已經超越銅，成為今年倫敦金屬交易所 (LME) 當中表現次佳的有色金屬。

LME 數據顯示，今年迄今現貨鋁價已漲逾 20%，現貨銅價漲 18%，領先的現貨錫價則漲逾 50%。

(圖：Bloomberg)

過去 1 個月來，受中國政府抑制大宗商品價格影響，鋁和銅價雙雙受到打擊，然而從實物市場的供給狀況來看，鋁材的表現似乎更具彈性。

觀察亞洲市場買家支付的合約溢價，日本鋁材買家同意支付的附加費為 2015 年以來最高，中國買家的銅溢價也創下至少 2017 年以來最低，兩者市場需求極度分化。

黑：鋁材現貨合約溢價，紅：銅現貨合約溢價 (圖：Bloomberg)

LME 追蹤的金屬訂單也浮現類似跡象。銅材註銷倉單 (cancelled warrant) 周一 (21 日) 觸及近十年來最低水平，鋁材訂單則躍升至疫情爆發以來最高水平。

金屬產業瞬息萬變，自疫情爆發後，對飛機和車用金屬的需求受到沈重打擊，隨後強勁回升，然而，近來受中國碳中和政策要求，以及政府壓制大宗商品市場的行動影響，金屬供應前景再受到干擾。

截至台北時間周二 (22 日)23 時許，現貨銅價跌 1.77%，暫報每噸 9042.50 美元，鋁價跌 0.54%，暫報每噸 2372.00 美元。

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