銅價由近期低點回彈 分析師多空看法兩極

銅價周一 (21 日) 繼續下跌，觸及 4 月中旬以來最低，此前中國罕見投放儲備銅，以遏制大宗商品價格上漲，而聯準會發出將比預期更早收緊貨幣政策的信號。但周二亞洲盤中，在美元轉弱的背景下，銅價上揚。

上周倫敦銅價下跌 12%，創 2020 年 3 月以來最大跌幅。周二則由低點回彈，至台北時間 11:36，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅最新報每噸 9238 美元，漲 0.6%。上海期交所交易量最大的 7 月銅合約上漲 1.2%，至每噸 67600 元人民幣，相當於 10461 美元。

這波跌勢引發兩種截然不同觀點，包括高盛和花旗在內的華爾街銀行，已經建議投資者逢低買進，另外一些分析師則認為，銅價向下的趨勢已經成形。

花旗發表報告指出，北京的措施「旨在管理預期和威懾投機者」，但無法解決供需失衡，因此漲勢並未結束。

花旗表示，由於庫存較低，投資者很可能會在價格下跌時買進，從而在未來幾個月重新點燃漲勢。

德國商業銀行分析師 Daniel Briesemann 則認為，銅價已經見頂，趨勢向下，他預測第 3 季的均價在每噸 8000-8500 美元之間。

據 Mysteel Global 的報告，中國在十多年來首次承諾在必要時投放儲備金屬，將讓供應增加、需求疲軟的銅市場進一步承壓。Mysteel 指出，包括銅在內的金屬價格「今年已見頂」。其指出銅精礦加工費上漲、信貸和出口增速放緩，表明建築業和海外需求動能減弱。