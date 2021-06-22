外資連五賣續提款台積電、面板雙虎 反手加碼開發金

台股今 (22) 日續由航運、鋼鐵族群領軍，但午盤前高檔獲利賣壓出籠下，終場收最低 17075.55 點，僅小漲 12.57，點，三大法人合計賣超 120.97 億元，僅投信站在買方，外資則是連五日提款台股，持續調節台積電、面板雙虎及航空雙雄，但逆勢加碼開發金逾 10.9 萬張。

期貨方面，外資今小幅減碼 395 口空單，空單未平倉口數來到 31072 口，投信、自營商則各減碼 64、1536 口多單，多單未平倉口數來到 586、19442 口。

觀察外資動態，今再提款 111.31 億元，累計近五個交易日已賣超台股 851.26 億元，在今日前十大買超中，外資持續提款面板雙虎，賣超群創 39138 張居冠，友達也有 12712 張，航空雙雄長榮航、華航各有 37844、16637 張，台積電同樣遭外資調節 9753 張，其他包含宏碁、萬海、仁寶也都有萬張以上。

買超方面，外資今大舉搶進開發金，單日敲進 109399 張，買超 13.89 億元居冠，同時加碼鋼鐵族群，燁輝、中鴻各 20628、17754 張，南紡、和桐、中石化、聯強、裕民、富邦金、慧洋 - KY 也都是外資買超標的。

投信則與外資不同調，持續加碼面板雙虎友達、群創，今各買超 32269、28085 張，長榮 15145 張，航空雙雄長榮航、華航各 8781、8729 張，其他則依序為超豐、南帝、奇鋐、合晶、裕民等。

賣超方面，投信也與外資操作相反，大舉賣超開發金 34835 張，聯強也有 12785 張，其他則依序為英業達、華邦電、光寶科、神基、台泥、亞泥、和碩、富邦金等。