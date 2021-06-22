航運、原物料股穩盤 台股漲幅回吐失守月線 小漲12點收17075點

美股四大指數齊揚，亞股今 (22) 日隨之反彈，台股早盤也強漲逾 200 點，航運族群依舊匯集資金，鋼鐵、造紙、紡織等原物料股同步重回買盤懷抱，但電子股普遍休兵，終場指數漲勢收斂，上漲 12.57 點，收在 17075.55 點，失守月線，成交值 5452.92 億元。

台積電今日股價開高走低，10 點後一路在盤下震盪，終場跌 0.8%，收全場最低 578 元；聯發科一度摜破 900 元關卡，終場跌 1.6%，收 903 元，為 1 個多月低點；大立光、聯電、廣達、瑞昱、華碩等均走跌。隨著美元升勢暫歇，台塑、台塑化等原物料傳產股也展開反攻，連袂上漲逾 2%；國泰金、元大金等金融股也回神漲逾 1%。

航運股交投火熱，長榮、陽明列處置交易，量能萎縮，萬海接棒成為領漲指標，早盤逼近漲停價，但尾盤遭遇高檔賣壓，收斂至平盤附近，長榮漲近 1%、陽明則翻黑下挫逾 2%；散裝航運股慧洋 - KY 依舊亮燈漲停，挑戰百元關卡，新興、中航、中櫃等多檔同步噴出漲停。

中鋼 7 月內銷盤價開平盤，第三季盤價則漲 4.1%，營運可望持續向上，加上美元漲勢暫歇，有助原物料行情，帶動鋼鐵族群今日跌深反彈，中鋼領頭強漲逾半根停板，收 36.15 元，中鴻、春雨、燁輝、威致及第一銅等近 20 檔亮燈漲停。

原物料股重回市場多頭焦點，包括玻璃、造紙、紡織、塑膠、水泥等，其中紡織雙雄儒鴻、聚陽分別大漲逾 2%、4%，新纖、東和、南紡等多檔漲勢也不俗；造紙股方面，士紙股價直奔漲停，寶隆、榮成大漲 3-4%。

電子族群中以 PCB 表現較為突出，ABF 載板廠景碩強勢亮燈漲停，達 137.5 元，創 7 年新高，南電勁揚近 8%，欣興漲幅則收斂至 2% 以上；此外，定穎、柏承、華通、台郡等多檔漲勢也很強勁。