〈台股盤後〉航運、鋼鐵撐盤 高低震盪逾200點失守月線關卡

台股今 (22) 日在美股四大指數激勵下，早盤一度收復 5 日均線，但權值電子股續呈疲弱，資金則湧入航運、鋼鐵族群，但午盤高檔獲利賣壓出爐，拖累大盤漲勢收斂，終場失守月線關卡，僅小漲 12.57 點，收在 17075.55 點，高低震盪逾 200 點，成交量為 5452.92 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤雖以紅盤開出，但盤中仍不敵賣壓翻黑，終場以 578 元作收，下跌 5 塊錢，聯發科則受外資降評衝擊，一度失守 900 元大關，跌幅接近 2%，不過，其他包含台塑四寶、富邦金、國泰金等金融族群則扮演撐盤要角。

盤面上資金仍集中航運族群，從整體資金比重觀察，航運、鋼鐵族群今成交比重高達 39%、9%，合計占大盤近 5 成比重，電子族群則僅達約 36%，也顯示大盤仍由航運、鋼鐵族群領軍。

航運類股中，包含榮運、志信、新興、慧洋 - KY、中櫃、中航、亞航均亮燈漲停，其他包含四維航、裕民、台航、台船等也在盤上表現，不過遭列為處置股的長榮、陽明漲幅則相對收斂，陽明終場更翻黑作收。

盤面上強勢族群還包含鋼鐵股，因中國持續實施監管政策，導致供需失衡情況延續，今日類股積極表態，上市櫃合計 18 檔亮燈漲停，包含中鴻、官田鋼、佳大、新光鋼、燁輝、春雨、盛餘、第一銅、高興昌、彰源、春源、志聯、長榮鋼、威致、海光、聚亨、新鋼、燁興等，龍頭中鋼也強漲逾半根停板以上。

板卡族群則相對弱勢，受到中國當局大力整頓虛擬貨幣產業，甚至祭出斷電迫使礦場關閉，導致比特幣價格下探 3 萬美元關卡，也拖累盤面上相關概念股表現，麗臺、撼訊跌幅超過 9%、6%，技嘉、微星跌幅也超過 5%，華碩、青雲、承啟、華擎等都相對疲弱。

法人指出，隨著各國在疫苗施打，經濟擺脫疫情復甦下，股市仍有續攻機會，但短線受美國聯準會由鴿轉鷹，買盤資金明顯縮手，預期台股也將在萬七之上震盪整體，短期須留意高檔震盪、漲多拉回賣壓。