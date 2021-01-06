葡萄王12月營收首突破10億元創高 Q4寫歷史次高

葡萄王 (1707-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月營收首度突破 10 億元大關，來到 10.5 億元，月增 8.66%、年增 5.65%，創新高；去年第 4 季營收 27.43 億元，季增 26.52%、年增 1.1%，則寫歷史次高；去年營收 91.68 億元，年減 0.77%。

葡萄王表示，子公司葡眾去年 12 月營收 9.22 億元，月增 14%、年增 8.23%，創新猷，雖然上半年疫情影響課程訓練，但隨著去年下半年恢復活動，第 4 季產業旺季、年終各項產品促銷，加上平衡洗面乳新品上市，推升單月營收走揚，看好葡眾今年將持續發表多項新品，添營運新動能。

台灣葡萄王方面，受惠宅經濟網購商機，去年營收 6.6 億元，年增 24.3%，創近 20 年新高，也是集團中唯一未受疫情影響、每月正成長事業體；海外代工部份，去年下半年新增歐洲、印度訂單，去年全年營收也有 38.6% 年增幅。

展望後市，葡萄王表示，除旗下兩大事業體台灣葡萄王、葡眾陸續推出多款新品外，台灣葡萄王將進入 ODM、OEM 代工元年，加上新夥伴統一企業挹注，加速葡萄王將保健食品休閒化願景，將休閒健康食品導入大眾消費市場，後市樂觀可期。