美喆-KY搶攻美國市場 擬8月赴喬治亞州設點就近接單

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 看好美國 SPC 石塑地磚市場需求火熱，積極推進美國市場布局，決在 8 月赴美國喬治亞州設立子公司及發貨倉庫，不僅有助深化美國市場開拓，也可就近服務客戶與縮短供貨交期。

美喆 - KY 此赴美設點方案，主要在結合台南新廠目標今年第四季進入試量產供貨，有助拉升美喆 - KY 在美國地材市場競爭力。

美喆 - KY 主管指出，美國喬治亞州地區為美國地材市場主要品牌、大型經銷商重要聚落，集團規劃今年 8 月完成成立美國分公司 (MJ Group US)、以及設立占地 315 坪倉儲中心，並擬招募當地人才以滿足美國客戶前期產品研發專案、客製化產品開發、加上倉儲中心可滿足鄰近區域客戶一週內產品交期，相較一般交期約需三週以上的時間大幅縮短，可達就近出貨、快速補貨之效益，不僅持續深化美國既有 OEM/ODM 外銷代工業務合作，也可同步積極拓展美國前 10 大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。

根據國際專業研究機構 Catalina Research 報告指出，隨著 SPC 石塑地磚於美國市場接受度打開，具備較其他地板材料良好產品性能與性價比優勢，2020 年美國 SPC 石塑地磚銷售已占 LVT 石塑地磚比重攀升至 69％、達 34 億美元市場規模，預估未來 5 年 SPC 市場銷售每年仍保持 6.5-7％年複合成長率，至 2025 年美國 SPC 市場規模將達 68 億美元，有助美喆 - KY 業務拓展。

美喆 - KY 5 月營收達 3.07 億元，月增 0.13%，年增 27.45%，雖然全球船期艙位供需吃緊，導致部分訂單遞延，但外銷代工、自有品牌客戶訂單需求仍暢旺，將積極優化生產出貨排程消化在手訂單。美喆 - KY 在 2021 年 前 5 月營收 13.48 億元，較去年同期成長 21.35%。

美喆 - KY 主管表示，受惠歐洲、美國地區逐步解封，DIY 居家裝修風潮、商辦案源改裝需求持續增溫，挹注外銷代工業務，主要客戶訂單拉貨及業務下單力道積極，加上旗下美喆、普隆兩大自有品牌經銷客戶訂單需求回升，SPC 石塑地磚市場需求也持續拉升。

美喆 - KY 2021 第一季稅後純益 3375 萬元，每股純益 0.51 元。