〈東元改選前哨戰〉黃育仁二度強制法人代表下線董事會 東元將提無效之訴

東元 (1504-TW) 經營權戰火燒不停，公司今 (22) 日發聲明表示，昨 (21) 日出席菱光 (8249-TW) 線上視訊董事會，不料，菱光董事長黃育仁以「股東會有東元相關議題」為由，二度強制將東元與東安法人代表董事下線禁音，東元後續將依法提起「董事會無效之訴」。

東元指出，昨日與東安法人代表董事出席菱光線上董事會，不過待出席人數達法定開會人數後，黃育仁以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元及東安法人代表董事下線、逕行對董事消音，並阻止參與股東會改期決議案。

東元表示，股東會改期議案在黃育仁掌握的董事議決通過後，東安法人代表董事上線要求提臨時動議，再次遭強制下線，同時黃育仁旋即宣布散會。

東元認為，黃育仁此舉涉及濫用利益迴避、疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論、決議，恐已違反《公司法》、《證券交易法》之相關規定，並嚴重違背公司治理之精神。

東元法人代表共 3 名董事及 1 名監察人，已向主管機關提出抗議，直指菱光董事會視訊會議之召集，有涉及違法操弄董事會視訊會議之虞，並於今日向金管會、證期局、證交所及投保中心，檢舉黃育仁涉及濫用利益迴避、不法利用視訊科技操弄視訊董事會之進行、擅將董事自線上會議中剔除、並限制董監事行使職權。