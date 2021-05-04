佛羅里達、紐約等州宣布解封 美國零售股大漲

在美國數州宣布即將解除封鎖限制後，佛羅里達州州長 Ron DeSantis 在週一 (3 日) 簽署了一項行政命令，下令立即中止該州所有現行的封鎖限制。

佛羅里達是美國第三多人口的州，DeSantis 在記者會上表示，事實上不再處於緊急狀態，他承認該州的抗疫尚未完成，但也表明美國新增病例設和死亡人數皆已下降。在先前紐約、紐澤西州和康乃狄克州等，也決議將從 5 月 19 日開始解除大多數的防疫封鎖限制，餐廳、健身房等都將能夠再次全面開放。

受此消息提振，美國零售股在週一表現良好，連鎖百貨公司 Dillard(DDS-US) 的股價大漲了 9.7%。服飾公司 Gap(GPS-US) 股價創下 52 週新高，上漲 7%，梅西百貨 (MACY-UA) 收漲 8%，Nordstrom(JWN-US) 也上漲 6%。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 表示，服飾類的消費支出將受益於疫情積壓的需求釋放，以及疫情帶來的新時尚趨勢。Wissink 援引了 NPD Group 的數據，指出美國有 47.5% 的消費者計劃在未來 60 到 90 天內購買新衣。

據美國商務部先前的數據顯示，繼 2 月因極端天氣而下滑 2.7% 後，3 月零售銷售月增率達 9.8%，遠高於經濟學家普遍預期的 5.5%，年增率也高達 27.7%。

3 月以體育用品銷售增幅最顯著，月增率達 23.5%，其次為服飾銷售的 18.3%，汽車和零件經銷商則增長 15.1%，受疫情打擊最劇烈的酒吧和餐廳銷售也成長 13.4%，除了餐飲銷售外，其餘 12 個類別的銷售總值均高於去年 2 月水平。