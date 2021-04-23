〈嘉威展望〉生產排程到7月 美國解封效應旺季提前Q3開始

嘉威生活 (3557-TW) 轉型為生活餐具、廚具製造廠後，在既有產能擴充加上購併 Prepara 品牌廚具出貨效益下，接單生產已排到 7 月底，美國大幅解封的採購潮將在下半年顯現。

嘉威生活總經理吳世偉今 (23) 日在股東會後表示，嘉威生活主要市場在歐美，占營收比重約 90% ，傳統每年第一季及第四季是銷售旺季，目前產品接單生產已排到 7 月底。

後疫情時代居家生活需求將持續成長，嘉威生活也新增廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕，包括餐具的採購將在今年發酵，吳世偉說，嘉威生活在中國大陸已設置近 200 台射出成型機，今年第一季再增 20 台 RPET 射出成型機已經投產，等於產能再增 10%，第二季訂單正在加溫，第三季訂單湧入狀況更明顯，加上第四季是耶誕節採購旺季，今年產品出貨走勢淡季不淡，旺季更旺。

嘉威生活完成購併美國 Prepara 品牌，並正式跨入設計化廚具、餐具產品後，目前檢視購併的成效，未來擬進一步朝向購併寵物餐具品牌，並跨入環保原料生產領域。

嘉威去年直接電商通路銷售營收比重約 2%，加計其他如美國 Walmart、COSTCO 等通路電商比重達 5%，預計今年的電商銷售銷售將加速成長到營收比重的 10%。