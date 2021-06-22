印度擬緊縮電商規定 亞馬遜等電商首當其衝

印度周一（21 日）提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並表示電商平台的相關企業不能成為銷售商。如果提議通過，意味著印度將近一步緊縮電商規定，亞馬遜 (AMZN-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 旗下印度電商公司 Flipkart 首當其衝。

隨著亞馬遜、Flipkart 等電商在印度攻城掠地，當地實體零售商除了抱怨電商業者祭出的限時搶購太過優惠，讓其無法與之競爭外，也指出這些外國的電商公司利用複雜的商業營運架構，繞過印度的法律規定。

因此印度消費者事務部（Ministry of Consumer Affairs）在周一才擬議緊縮電商規定，不准電商舉辦限時搶購活動，且其相關企業不得為營運商。

亞馬遜與 Flipkart 表示，一切皆按照印度政府規定的法律營運，也說正在研究該規則草案。 Flipkart 則未回應。

業內人士與律師表示，這些變化可能會影響 Flipkart 與亞馬遜在印度電商市場的營運模式。

路透 2 月的一份調查顯示，亞馬遜多年來一直向一小部分賣家提供特殊優惠，此外也間接擁有其網站上兩個最大賣家的公司股份，不過亞馬遜僅對外表示並未給予任何優惠待遇。

根據印度規定，國外的電商不能直接銷售給消費者，只能提供賣家平台經營。儘管亞馬遜與 Flipkart 也在印度外國電商投資的監管規定下運作，但目前不清楚新的緊縮規定是否會取代其原有規定。

印度當局表示，該提議對印度與外國公司都適用，並將公開徵求公眾意見，時間至 7 月 6 日為止，同時也要求電商平台想出一套方案，讓消費者可以根據原產地快速找到產品，為國內商品提供公平機會。

一位電商高層表示，該提議從根本上改變了電商的營運模式，遠超越消費者規定，比較像是對電商制定的營運政策，他也稱該提議極具破壞性。