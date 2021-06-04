印度疫情趨緩 補漲機會到？

印度股市在 2020 下半年，遠遠打敗其它金磚四國，然而今年狀況卻與台灣狀況相似，疫情在今年四月時突然惡化，股市一度出現將近 7.5% 的跌幅，究竟印度股市前景如何？現在是買進的機會嗎？

1. 第二波疫情見頂，疫情恐慌緩解中

4 月印度疫情一度疫情急轉直下，每日新增確診人數一度高達 40 萬人、死亡人數也將近 4 千人。然而在封閉城市和疫苗逐漸施打後，5 月狀況逐漸受控，每日新增的確診與死亡人數也持續下降中。儘管不像美國、英國和加拿大已有超過一半以上的人施打過疫苗，印度至少施打一劑的比例也來到 15%，這個比例甚至超過日本（8.8%）與南韓（14.7%） （資料截至 2021/6/2）。印度此波拉回主要是受到疫情影響，如今疫情已有受控的跡象，反而提供了進場的機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 投資印度股市必看，外資走向樂觀

觀察過去股市與外資資金流向的走勢，可以發現印度股市深受外資影響，當外資流入的時候，印度股市容易有較佳的表現，而外資流出時則會出現跌幅。而 4 月以來，外資淨流出的幅度逐漸縮小，5 月底時甚至由負翻正，如果外資回籠的趨勢延續，接下來印度股市可望受惠於資金效應而有上漲空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 基礎建設帶頭衝，經濟專家看好

同時，印度的經濟活動也蓬勃復甦中，此次印度政府帶頭透過基礎建設來刺激經濟見效，基礎建設年增率來到 56%，同時也帶動整體經濟活絡。後者從電力生產規模年增率在 4 月份的增幅可以看出，印度整體經濟活動已經在強勁恢復中。彭博經濟專家認為未來一年印度陷入衰退的機率，也從去年底的 10% 降至 0%。

資料來源：Bloomberg、Office of the Economic Adviser to the Government of India，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 印度基金選擇多，分散最穩健

在台灣核備可銷售之印度基金就有將近 23 檔（只論主級別），且每個時期領先的基金皆不同，因此要投資印度基金，建議可以將資金分散在不同的績優基金。除了考量短期績效外（近期表現較佳的基金，如富蘭克林坦伯頓印度基金），應該也將中長期表現（例如，宏利印度股票、群益印度中小基金）也納入考量。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

印度疫情退燒，投資佈局趁現在

由於先前疫情惡化，印度股市相較全球股市仍表現相對落後，在目前經濟狀況改善、疫情緩解、外資點讚等利多環境之下，印度股市有落後補漲的空間。同時，由於印度股票基金前後段班輪動非常大，建議在佈局印度基金時，不要只倚靠單一基金，可以將資金分散在精選基金之中。

鉅亨精選基金

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 A(acc) 股

>>> 宏利環球基金 - 印度股票基金

>>> 群益印度中小基金 - 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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