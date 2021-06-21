亞德客-KY訂單遠超過產能 Q2可望賺近一股本創新高

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠自動化需求維持暢旺，訂單遠超過產能，目前產能利用率維持 110% 高檔水準，法人看好，第二季可望賺逼近一股本，改寫單季 EPS 新高。

亞德客 - KY 受惠中國市場對氣動產品需求持續熱絡，其中，電池、工具機產業成長動能最強勁，今年前 5 月累計營業額大增 7 成、9 成，整體產能利用率維持 110% 高檔。

亞德客表示，部分原訂 6 月到位的新設備延後至 7 月，但將持續增加人力，以消化大量客戶訂單，且疫情導致華南地區物流影響 5 月出貨情況已有改善，6 月至今出貨量已超越 5 月同期水準。

雖然亞德客 - KY 線性滑軌產品受限產能因素，維持挑單出貨情況，但今年以來出貨金額已超越去年全年，可望如期在 7 月底前擴產。法人指出，在產能利用率 80% 情況下，目前線性滑軌毛利率已達 40%，隨著營收規模放大，可望為下半年業績與獲利挹注強勁動能。

亞德客看好，在客戶需求強勁下，氣動元件產業仍處於上升循環，自動化應用受惠缺工推升需求，5G、AI 與 IoT、智慧城市等設備需求也看增，並看好中國政府刺激經濟等措施，將持續驅動需求成長；預估今年營收將成長 30%，營益率達 34%，也不排除後續還有調升的可能。