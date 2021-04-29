〈亞德客-KY法說〉上調今年營收增幅至3成 資本支出擴增至40億元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (29) 日召開法說，亞德客看好客戶需求強勁，上調今年營收增幅，由年初預估成長 20% 調整至 30%，也因產能無法滿足客戶需求，將啟動擴產，同步調升今年資本支出，由 30 億元上調至 40 億元，相當於年增 33%。

亞德客目前產能利用率維持 110-120%，看好未來幾季將維持高檔，展望今年，公司表示，客戶需求強勁，氣動元件產業仍處於上升循環，自動化應用也受惠缺工推升需求，5G、AI 與 IoT、智慧城市等設備需求也看增，並看好中國政府刺激經濟等措施，將持續驅動需求成長，預估客戶拉貨力道將持續至 8 或 9 月。

在客戶需求強勁下，亞德客同步上調今年營收、營益率預估，預期今年營收將成長 30%，營益率則由 32% 上調至 34%，也不排除後續還有持續調升的可能。

亞德客並透露，第一季雖有農曆春節因素干擾，工作天數減少，但客戶需求仍暢旺，產能無法滿足，前 2 個月已開始挑單生產，預期在新產能加入下，未來幾個月出貨量將持續放大。

對於原物料漲價，同業也調漲產品報價，亞德客則說，公司過去幾季價格持穩，也不打算漲價，可望進一步帶動市占率增加，將透過提升高毛利產品比重、降低成本，並提高稼動率等方式，因應原物料漲價。