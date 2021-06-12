債市警報解除？尖牙股起飛 領美股創新高

近月來通膨率讓疫情過後的科技股反彈腳步不穩，然而當本周公布的消費者信心指數（CPI）證實通膨威脅的確存在時，尖牙股（FAANG）卻起飛了。

大型科技股投資人要好好感謝債券市場，儘管數據顯示通膨率已自 2008 年以來最快速度成長，但美國 10 年公債殖利率仍創下一年以來最大跌幅，通常這會導致利率飆升，給高估值的股票帶來麻煩。但相反的，那斯達克 100 指數最近 5 個交易日卻上漲 1.7%，連續 4 周周線收高。

同時，殖利率下跌令價值股黯然失色，銀行股本周下跌 2.4%。

BNY 梅隆投資管理公司首席策略師 Alicia Levine 接受彭博採訪時表示，債市釋出「因聯準會 (Fed) 決心保持低利率、因此通膨不足為懼」的訊號，對風險資產而言是絕佳環境。她說：「溫和的通膨環境其實對股市、企業、薪水都有好處，在沒有 Fed 攪局的情況下，周期股上漲，又有科技股加入這個行列。」

先前由於投資人認為通膨率將不斷上升，凸顯科技股過高估值顯得不合理，那斯達克 100 指數一度萎靡不振。投資人有段時間曾投奔價值股，但市場失去重量級的領跑者，讓斯達克 100 指數自三月以來停滯不前。

本周公布的美國 5 月消費者物價指數（CPI）創下 13 年來最大漲幅，但市場並未躁動。標普 500 指數漲至歷史新高，尖牙股本周上漲 0.6%。羅素 1000 成長指數的表現比羅素 1000 價值指數高出 2.4 個百分點。

本周亞馬遜 (AMZN-US) 漲逾 4%、推特 (TWTR-US) 上漲 2.5%、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.5%。而在這些尖牙股上漲的同時，前陣子強勁的迷因股與比特一起陷入低迷。

儘管通膨率高於預期，但投資人仍從中獲得好處。原因在於，通膨上漲主要來自二手車、機票和飯店價格飆漲，這些正是 Fed 一再警告只是暫時而非永久的價格壓力。

照這樣看來，下周 Fed 召開的會議上不太可能會對目前的計畫有所改變，這也意味著風險資產將繼續反彈。外界普遍預計，Fed 會保持超寬鬆貨幣政策，淡化通膨風險。而債券市場也反映了這點，投資人紛紛結清做空部位，同時減少對 Fed 升息的押注。

美國合眾銀行財富管理公司投資策略師 Rob Haworth 表示，Fed 維持寬鬆政策、市場低利率的環境，對股市有支撐作用。

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