「物聯軟體業龍頭」物聯智慧 破除資安疑慮更上層樓

近期少數媒體引用美國國土安全部委託的網路安全研究機構資料，指出物聯智慧 (6565-TE)(以下簡稱 TUTK) 客戶的硬體產品因未採用正確的 SDK 版本，造成數以百萬計的消費者終端裝置可能曝露在資安風險中。

針對此報導，TUTK 指出其實早於 2018 年即陸續發佈更新版的 SDK，避免可能存在的安全性漏洞，以保護客戶產品的安全。經過近 3 年連續修補、更新軟體，TUTK 現行所發布的 SDK 版本，皆已提供更安全、更佳品質的連線軟體服務。TUTK 同時優化資安，進行環境威脅偵測，以保護物聯網架構環境的安全。

TUTK 在此資安報告發佈前即已知曉，也協助美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）釐清受影響範圍，並提出歷年的改進措施。在該研究報告中有關技術方面的陳述固然屬實，但也坦承無法追蹤個別消費者的設備是否處於安全的環境。資訊設備的使用，必須仰賴硬體製造商、終端使用者共同培養良好的使用習慣、經常進行軟體更新，才可避免將自己曝露在不安全的網路環境中。

TUTK 早先已於官網公告提醒仍使用舊版本 SDK 服務的客戶，如果沒有升級至最新版本的 SDK，TUTK 無法保證連線軟體服務的安全，因此強力建議客戶升級、並密切注意 TUTK 發布的 SDK 版本訊息，以確保終端消費者產品的安全與持續穩定。在這個講求個人資料與資訊安全的年代，TUTK 無疑是「物聯軟體業龍頭」，不論新產品、動態均成為全球業界關注的焦點。但若僅以舊版本 SDK 作為測試標的，TUTK 除了遺憾外，對於研究結果則表示尊重。

TUTK 累積 12 年軟體開發經驗，始終兢兢業業以優質、安全的軟體服務提供給客戶。對於 CISA 委託研究機構挑選 TUTK 作為物聯網資安研究對象，TUTK 表示肯定，因為截至今年 5 月份，由 TUTK 所軟體授權的物聯網產品數量就高達 8,300 萬，其中超過 8 成為監控攝影機；CISA 委託研究機構挑選 TUTK 作為物聯網資安研究對象，代表 TUTK 在物聯網業界的實質影響力不容小覷。

TUTK 近年在安全加密的技術不斷精進，除了獲得國際 ISO 27001 資訊安全認證外，為了保障客戶資料安全、隱私安全，更成立資安事件反應小組（PSIRT）負責處理產品相關的事件通報與回應，以解決資安問題。

依據該公司公告的營運表現，TUTK 在疫情期間全年業績不僅較前一年度成長超過 40%，其中北美市場年度成長近 8 成，創下成立以來的最佳成績！隨著 5G 與物聯網的蓬勃發展，各項裝置數量爆發成長，TUTK 擁有快速、安全與穩定的連線品質，加上配合美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）最新的資安規定，預期可以帶領物聯網製造商、品牌業者順利進軍北美市場，這也將成為物聯網市場的致勝關鍵，對於整體產業的發展 TUTK 更抱持樂觀看法。

