【Wen姐筆記】萬7保衛戰警戒 護國神積600分強弱

美國聯準會釋出升息鷹派言論，搭配美股四巫日結算，美股道瓊指數摜破季線後應聲重挫逾 500 點，而在台股部分，上周五富時指數生效壓尾，並爆量，使得加權指數以 17318.54 點作收，成交值放大至 5458 億元。台股今日是反映本土疫情減緩，美國援助的 250 劑疫苗抵台? 還是與國際股市連動? 不過今日最關鍵的還是護國神積台積電遭到外資降評，600 元關鍵價將分強弱! 多空強弱位置為 17153 點。關鍵點位為 17053、17186 與 17253 點。

多方要沿北上航道續航，17300 點不宜棄守，兩端哨站為 17282 與 17313 點， 17333 與 17366 則是能否續往 17500 點挺進的關鍵區。但如棄守 17282 點，恐回測 17253 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點。失守 17186 點，則對多方相當不利，將再次進入航道校正，如棄守 17153 點，仍得提防再次進入 17000 點保衛戰。17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則恐將回測 17053 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再棄守須提防進入較大幅度回檔，16954 點如棄守，盤勢也正式落入空方疆域!

台股航海王獨大的局面，今日是否繼續上演? 投資人開盤後仍得留意各類股成交比重，而台股近日未能展開強勢反攻的關鍵，為電子族群一直未能扛起反攻大旗! 今日除觀察台積電能否挺住，其他電子族群能否接棒救援，也是觀察重點!

另外，時間進入 6 月下旬，投資人可由近日投信動作看出端倪，似有提前展開結帳動作意味，手中持股如遭到法人連續大舉調節，千萬得留意搭上的不是作帳列車，反被當結帳韭菜!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)