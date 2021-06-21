操盤手看台股：航運又漲 本週怎麼看？電子聚焦雙題材

之前談到台股能否越過前高 17709 點，要看台積電等權值股的表現，但對操作而言，當前已有越來越多股票挾著集團作帳與下半年營運轉佳的題材，相繼表態上攻，積極選股更為重要。目前這個策略隨著航運股與集團電子股有多檔股票創下波段新高，效益正在進一步擴散，當中的航運股更是成為台股的人氣匯集之地。

多次談到航運股今年在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等市場重視程度皆在提升。受惠歐美旺季貨運需求，營運看好的長榮、萬海、陽明等，由於美國零售商庫存仍位於近 30 年的相對低點，後續尚有補庫存的貨載需求，持續以上升趨勢線來觀察為先。至於近日提到 BDI 散裝指數止穩回升，這次受惠巴西鐵礦砂出貨量回升，大船運價上漲帶動，目前 BDI 指數已來到 3267 點，創下 2010 年 6 月中旬以來新高，對散裝航運股又是一波激勵！繼看好以小船為主的四維航、台航、慧洋 - KY 大漲後，以大船為主的新興、裕民也表態上攻。目前航運股已形成輪漲，只要不出現全面重挫，並跌破上升趨勢線就屬安全。

隨著時序進入 6 月下旬，半年報作帳也進入最後階段。在聯電集團、聯發科集團、鴻海集團、永豐餘集團相繼走強後，台積電集團如預期也表態，封測的精材與矽智財的創意陸續創下波段新高，顯見各大集團旗下的股票，只要有題材或下半年展望佳，普遍都有被點火的機會。目前不僅是集團股，搭上熱門題材的個別企業也容易展開企圖心。今年以來，半導體需求不斷，包括晶圓代工廠、IDM 廠、記憶體廠等皆產能滿載，下半年還有部分新產線開出，上游的矽晶圓需求可望同步升溫。當中由於全球矽晶圓下半年產能增加幅度有限，市場已預期明年起缺貨情況會變得嚴重，此對於矽晶圓的環球晶與合晶有利，本月也有表態機會。

日前鴻海集團入股碩禾，鴻海集團藉此進一步補足電動車動力電池領域的關鍵技術，而國碩集團藉此加速由太陽能跨足電動車領域，雙方皆是為了電動車而來。近年來，電動車被視為繼智慧型手機後，下一個科技時代的重點項目，從科技大廠到汽車大廠無不爭相投入。今年以來，鴻海集團大力推動 MIH 電動車平台聯盟，目前全球有近 1600 家廠商加入 MIH 聯盟。近日 MIH 聯盟已發出會員大會通知信，預告 6/25 日將舉辦「MIH Consortium 線上成立大會」。根據該聯盟規劃，7 月起將正式獨立運作，10 月將會發布新的 EV Kit 工具平台；預估在該會後，相關計畫的進度會加速，近日不僅是鴻海集團旗下的車電概念股如正達、廣宇、乙盛 - KY 等走強，與車用光學相關的亞光、華晶科等也有資金進駐，後續營運可進一步追蹤。對於一個操盤手而言，有時候最強的股票其實不容易有好買點，實戰上要以策略配合，如這裡的航運股，空手者若要進場要分批，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險