◆盤勢分析

1. 上週五因 FED 分行主席釋出提前升息的信號，衝擊美國投資者信心，大指數下挫，收盤跌幅介 - 2.44％~-0.92%。其中，各類普遍皆墨，APPLE、谷歌、高通、FB 跌幅超過 1%；TSM ADR 下跌 2.66%、日月光 ADR 下跌 4.47%、聯電 ADR 下挫 4.88%。

2. 上周五台股早盤則以平盤附近開出，盤中雖一度再創波段高，但目前市場電子成交比重仍低，資金仍在傳產與原物料流竄，攻勢乏力，指數呈現震盪整理，終場收盤指數轉為下跌 72.07 點，跌幅為 0.41%，收在 17318.54 點。

3.OTC 開高震盪，收盤上漲 0.25%，收小紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股加權指數收小黑 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：18 日成交量擴增至 5,380.31 億元，顯示上面賣壓仍重。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向下，呈現高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 198.32 億元；外資 - 162.58 億元、投信 - 24.69 億元、自營商 - 11.04 億元。

5. 矽晶圓：矽晶圓市場景氣在上半年觸底回升，後續將進入報價調漲的上升循環初期，矽晶圓明、後年缺貨疑慮再起，外資調升 6182 合晶、6488 環球晶目標價，週五 6182 合晶盤中大漲逾 5%，5483 中美晶、3532 台勝科、6488 環球晶盤中也有所表現，惟終場震盪收黑。

6. 散熱：因新冠疫情推升 NB 需求仍持續，加上因散熱結構改變帶動 ASP 的提升，帶動相關廠商 3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩等轉強。

7. 航運：市場預期歐美解封後的報復性需求增溫，搶船潮有望再現，2606 裕民、2637 慧洋 - KY 預料將成為最大贏家，上週五量能明顯增溫，掀起補漲行情。此外，2611 志信、2607 榮運、2612 中航、2605 新興、2617 台航轉強；另外，貨櫃三雄 2609 陽明、2603 長榮、2615 萬海於星期五收盤將納入 0050，2609 陽明、2615 萬海一度均創掛盤新高，分盤交易的長榮盤中也受到拉抬，上揚逾 2%。。

8. 快篩、疫苗：6547 高端疫苗衝進度申請 EUA、與 4105 東洋簽代工，上週五股價緩步走高。此外，快篩試劑 4736 泰博搶市，股價上漲近 6%。

9. 創意、世芯接大單 下半年看旺：為了追上製程推進速度，同時推升運算效能，包括亞馬遜、臉書、Google、微軟、阿里巴巴、特斯拉、思科等大廠陸續改變策略，除了與晶片廠商合作打造 ASIC，同時擴大與 IC 設計服務廠合作以縮短前置時間。其中，3443 創意及 3661 世芯 - KY 持續承接 AI／HPC 運算 ASIC 委託設計（NRE）及量產大單，下半年營運成長爆發力值得期待，建議拉回量縮可布局。

10. 歐美解封 成衣廠訂單滿手：歐美疫苗施打逐漸普及，經濟活動陸續解封，帶動零售消費市場增溫，根據統計，服飾類銷售是比去年同期成長幅度最大的類別；國內成衣廠 1476 儒鴻、14777 聚陽表示，全球品牌服飾廠追、加單，已讓原本的訂單能見度從年底延伸到明年上半年。市場預期，成衣廠訂單能量增強，會向下延伸帶動紗、線、布等的需求，1402 遠東新、1452 宏益、1455 集盛等中上游紡纖廠的聚酯、加工絲、尼龍等產線，到年底營運應會一路開「綠燈」，維持穩增長，比去年有一定的成長幅度。

