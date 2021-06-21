東莞發現Delta變種病毒株 全市實施大規模核酸檢測

中國有大量製造業聚集的廣東省東莞市、自週一 (21 日) 起針對新冠肺炎 (COVID-19) 進行大規模核酸檢測。在這次疫情擴散當中，首度出現確診案例的地區也遭到當局封鎖。而最令當局感到擔憂的是，在檢測過程中也發現傳染力驚人的 Delta 變種病毒株。

根據《路透社》週一 (21 日) 報導，廣東省東莞市自從 6 月 18 日之後、已發現有 2 人確診。當局在週一 (21 日) 宣布全市實施大規模的核酸檢測，有超過 8000 名的醫護人員也從各地前往東莞支援。

此外，當局也下令，要東莞民眾們避免不必要的外出。如果民眾想要離開東莞前往外地，就必須提交 48 小時內的核酸檢測陰性報告書。

廣東省自從 2021 年 5 月 21 日以來，累計確診人數已達 168 人，其中有將近 9 成的確診案例都發生在省府所在的廣州市。

而依照東莞市政府 20 日 (週日) 當天的說法，該市在近期的確診患者當中，有驗出最早在印度發現的 Delta 變種病毒株。另由於該案例的基因排序、與日前的廣州案例有相當程度差異，也因此判斷感染源應該不同。

雖然廣東省的確診人數相對較少，但由於該省在旅客及貨物轉運扮演著重要角色，因此也絲毫不敢大意。

廣州已連續兩天沒有確診案例，但是就廣東省全域來看、也仍有新的確診案例發生。