疫苗荒持續 全球新冠肺炎死亡人數突破400萬人

根據路透社統計數據顯示，全球新冠肺炎死亡病例總數超過 400 萬人，因為有許多國家仍然難以採購足夠的疫苗來為各國民眾接種疫苗。

報導指出，儘管美國和英國等國家的新增確診病例數和死亡人數有所減少，但隨著印度發現的變種病毒 Delta ，陸續成為疫情擴散至各地的主要病毒株，許多國家仍因疫苗短缺而身陷危機。

分析顯示，在新冠肺炎疫情爆發之後，全球死亡病例數花了一年多的時間才達到 200 萬人，然而接下來才經歷了短短 166 天，就再增加了 200 萬死亡病例。

死亡病例總數排名前 5 位的國家分別是美國、巴西、印度、俄羅斯和墨西哥，約佔全球整體死亡病例數的 50%，而經過人口調整後，秘魯、匈牙利、波斯尼亞、捷克和直布羅陀的死亡率最高。

報告顯示，拉丁美洲國家正面臨自 3 月以來最嚴重的疫情，全球每 100 個確診病例中就有 43 例發生在該地區。另外，上週人均死亡人數最多的 9 個國家都在拉丁美洲。

年輕確診病例持續增加，玻利維亞、智利和烏拉圭的醫院確診病患年齡介在 25 至 40 歲之間。在巴西的聖保羅，新冠肺炎病患佔據了 80% 的重症病房 (ICU) 使用量。

從 7 日的平均值來看，印度和巴西是平均每日報告死亡人數最多的國家，並且仍然受到火葬和墓地短缺的問題困擾。路透社分析，印度每日的死亡病例數佔全世界報告死亡總數的三分之一。

更有許多衛生專家認為，全球官方的死亡人數被低估，世界衛生組織 (WHO) 上個月估計的死亡人數要高得多。

世界銀行總裁 David Malpass 呼籲，富裕國家盡快將多餘的疫苗劑量捐贈給發展中國家。世界銀行表示，如果發展中國家能夠加快疫苗接種速度，2021 年和 2022 年的全球成長預估分別上調至 5.6% 和 4.3%。