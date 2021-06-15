部分大宗商品價格開始回跌 給Fed保持耐心的理由

從銅、木材到玉米，部分大宗商品價格正在回落，顯示通膨擔憂最盛的時期已經過去，也給聯準會 (Fed) 對寬鬆貨幣政策繼續保持耐心的理由。

以木材為例，由於在家防疫的美國民眾開始將大量資金投入建築、房屋改造，使木材成為過去一年漲幅數一數二高的大宗商品。不過木材價格 5 月觸頂至今已回跌 40%。熱絡的房市也降溫，衡量消費者購屋計畫的指數 5 月大幅下跌。銅價也從歷史高點回落。

一些關鍵原物料價格漲幅放緩，並不代表整體通膨數據飆升是假訊號，中國經濟中仍有許多領域的原物料供應緊張，以及需求旺上導致價格處於歷年高檔。然而對於決定是否與何時實施縮減政策的 Fed 來說，這種訊號讓決策官員 有了耐心觀望的理由。

舉例來說，美國 5 月消費者物價指數（CPI）寫下 13 年來最大漲幅，但股市依舊泰然自若，標普 500 指數上周創新高，是 5 月以來首度寫紀錄。

前美林證券交易員、The Sevens Report 顧問公司創辦人 Tom Essaye 說：「儘管通膨指標很高，不過壓力開始下降，讓投資人有了『Fed 的作法是正確的，我們不需要擔心 Fed 太快升息或者經濟有通膨升溫問題』的想法。」

儘管美國公債市場訊號仍是爭論焦點，部分投資人認為原因是技術壓力與外國政府購買後需求激增，但其他債券衍生的通膨指標也一直在下降。平衡通膨率達到 10 年來最高水準後，近幾周開始下滑，使美國公債殖利率走低。

以下是市場觀察人士看到的一些情況：

大宗商品價格冷卻

原物料成本上漲推升人們對通膨擔憂，但投資人對一些看漲的押注仍保持謹慎。銅價最近跌破每噸 10,000 美元，美國中西部熱軋捲鋼基準期貨價格在 5 月達到歷史新高之後，一直保持穩定。

證券公司 National Securities 分析師 Art Hogan 指出，大宗商品中看到的價格上漲與回購，顯示供應將增加。他也說：「工業原料價格都觸及短期頂部，不過根據定義來看，這只是暫時的，這只是代表總供給在某個時間點滿足總需求。」

房市放緩

在疫情期間，越來越多的美國民眾開始在郊區買房，需求強勁，低房貸利率也助長這股購屋趨勢。然而彭博專欄作家、 A. Gary Shilling & Co. 總裁 Gary Shilling 認為，房市可能放緩，一些跡象包括房屋數量增加、新屋營建許可下滑，以及高房價令消費者裹足不前。

Shilling 上周警告：「泡沫開始破裂了。」儘管許多美國民眾可能會繼續選擇遠離大城市的房屋，但隨著疫情消退，其他人將開始返回城市。與此同時，價格上漲意味著住宅負擔能力仍是個問題，儘管過高的價格也可能刺激新屋供應。

木材跌幅改寫 35 年新低

對房屋的旺盛需求與供應緊張，帶動木材價格今年反彈，也導致美國房屋建造成本比以往要高。但近期木材價格緩和，芝加哥木材期貨價上周共下跌約 18%，為 35 年來最大周跌幅，並於周一（14 日）繼續下跌，主因鋸木廠產量增加，買家推遲購買。

Swan Global Investments 投資組合經理 Marc Odo 表示：「短期大宗商品價格會適應供需狀況，如農產品、木材等這類商品。」

農作物供價格走低

今年初巴西的極端氣候與乾旱，引發對農作物供應的擔憂。不過最近天氣好轉與拜登政府一份有關混和生質燃料的報告等因素，讓農作物價格走跌。玉米價格已跌至 4 月中旬以來的最低水準附近，黃豆價格也下滑。

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