分析師：供應不足及綠色經濟提振 看好銅價長期走升

儘管中國採取行動減少投機活動並冷卻飆高的金屬市場，銅價近日轉弱，但 一些分析師認為，供需面仍有利於銅價長期走升。

市場情報公司 Kpler 大宗商品分析師 Reid I’Anson 周三 (16 日) 表示，過去十年對銅的投資不足正在導致供應問題，促成前期的大漲，在綠色經濟的倡議下，還將為銅帶來更多的需求。

I'Anson 表示，在過去十年中，這個市場上的許多生產商變得非常保守，這已經帶來了供應鏈問題。

銅廣泛用於製造業，向來被視為經濟風向標。今年早些時候，銅價寫近 10 年來新高，今年以來已大漲約 21%。

I'Anson 指出，礦產公司想利用當前的高價優勢，但讓新礦山上線，需要相當長的準備時間。

此外，展望未來，I'Anson 認為，對銅的需求只會回升。銅被大量用於電動汽車的開發、基礎設施以及可再生能源發電，他表示，政府正大力推動綠色產業，為此投入更多資金，以推動可持續發展。

高盛上個月表示，中國雖有意打壓大宗商品價格，但他們不再擁有大宗商品的定價權，這些行動最終將徒勞無功。

高盛在報告中，宣稱銅是「新的石油」，並預測，隨著世界轉向清潔能源，銅的價格到 2025 年可能達到 1.5 萬美元。

I'Anson 附和了這一說法，並認為，智利的政治不穩定也將對銅帶來風險，智利是世界上大部分銅礦的開採地。

周四受到美元走強影響，倫敦銅價下挫，至格林威治標準時間 05:18，倫敦金屬交易所 (LME) 的 3 個月期銅下跌 1.5%，至每噸 9520.50 美元