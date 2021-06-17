【富蘭克林華美】經濟復甦轉熱，科技股有望上衝

市場對通膨擔憂逐漸趨緩，科技股表現回神，費半與納斯達克三度挑戰前波高點，能否一舉突破前波高點，為技術面來看美股能延續強勢多頭的關鍵。

美國疫苗施打率快速提升，預期在下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡，再加上聯準會釋出就業率未達目標，要升息仍遙遠等利多消息，科技股可望再次挑戰前波高點。富蘭克林華美投信認為，市場對通膨擔憂逐漸趨緩，科技股表現回神，費半與納斯達克三度挑戰前波高點，能否一舉突破前波高點，為技術面來看美股能延續強勢多頭的關鍵。

近期市場關注重點也不少，除了 6/17 聯準會可能針對減少購債表達意見，6/18 美股四巫日將為市場帶來較大波動，美國朝野未就基建預算達成協議等，短線市場波動難免，不過整體來看，疫情復甦與經濟數據持續回穩，市場多頭格局依舊未變。

富蘭克林華美 AI 新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，預期在下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡；此外，全球晶片的短缺趨緩，各大車廠摩拳擦掌，可望成為工業類股的領頭羊，而費半指數轉強，半導體產業有機會在第三季反攻。

然而，黃壬信認為，新興國家因變種病毒肆虐而快速攀高的感染病例，讓相關供應鏈停擺的隱憂浮現，尤其在印度周邊的越南、新加坡、馬來西亞等國家，這仍是下半年影響經濟之變數。不過，整體來說，美股中長期前景仍看好，僅須留意突發事件與疫情，而 AI 新科技等智慧產業趨勢展望依然樂觀。

從資金面來看，富蘭克林華美投信認為，2021 年第一季美國股市超過 10 億元的融資案再創單季新高 184 件，目前總融資金額近 400 億，已超越去年全年融資 6 成的水準，融資的企業以大數據、線上交易、電子商務及航太等未來趨勢產業為主，皆與智慧城市有關連，產業需求成長帶動企業擴大規模，智慧產業未來前景可期。

從產業發展趨勢面，黃壬信分析，隨著雷達技術精進，成本快速下降，有利智慧車在合理成本下配備更全方位的雷達，提升自動駕駛的安全性和市場接受度。因 AI 技術進步，高效能 AI 晶片問世，帶動智慧車全面發展，汽車產業由工業搖身一變為當紅未來科技；雷達因扮演智慧車眼睛的關鍵角色，與自動駕駛安全高度相關，過去因雷達成本高昂，智慧車能配備的雷達有限，但目前趨勢已經克服過去的問題。

展望第三季，富蘭克林華美投信認為，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，包括: 5G 通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業將繼續成為新科技基金的投資重心。因此，建議投資人不妨利用定期 (不) 定額方式，中長期持續掌握相關的機會。

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