美上周初領失業金意外回升至41萬人 4月底以來首度增加

美國勞工統計局周四 (17 日) 公布，上周初領失業金意外回升至 41.2 萬人，高於市場預期，為 4 月底以來首度增長。

上述報告顯示，截至 6 月 12 日當周，美國初領失業金報 41.2 萬人，預期 36 萬人，前值自 37.6 萬人下修至 37.5 萬人；上周初領失業金 4 周移動均值報 39.5 萬人，修訂後前值報 40.3 萬人

截至 6 月 5 日當周，美國續領失業金報 351.8 萬人，預期 342.5 萬人，前值自 349.9 萬人上調至 351.7 萬人；續領失業金 4 周移動均值報 360.4 萬人，為去年 3 月疫情爆發以來最低，修訂後前值報 365.9 萬人。

上圖為初領數走勢，下圖為續領數走勢 (圖：美國勞工統計局)

昨日 FOMC 會議後記者會上，聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 表示，護理需求、對病毒的擔憂以及失業保險金等疫情相關因素，正在拖累就業增長，但在疫苗接種率提升，帶動就業增長加快的背景之下，這些因素應會逐步減弱。

全美領取聯邦失業福利的人數確實也在逐步減少，截至 5 月 29 日當周的申請人數已跌破 1500 萬，較上一周減少近 56 萬人，不過這主要受到部分地區提前停發失業救濟所致。