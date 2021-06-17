小摩喊賣美國鋼鐵：不是看跌 是其他家鋼鐵股更甜！

在鋼鐵價格上漲的推動下，今年迄今為止，鋼鐵股的漲勢令人難以置信，但現在漲勢進入第二階段，摩根大通認為，投資者對鋼鐵股必須更「挑三揀四」。

分析師 Michael Glick 週三發布了美國的鋼鐵股報告，其中有 2 大訊息：鋼鐵股有更多上漲空間，但不是所有鋼鐵股都是贏家。簡而言之，買家要當心。

由於美國主要鋼鐵生產商的股票，今年迄今都在上漲，所以要分類並不容易。主要通過電爐重熔廢鋼來煉鋼的生產商股票表現最好：Nucor (NUE-US)、Steel Dynamics (STLD-US) 和 Commercial Metals (CMC-US) 分別上漲 88%、66% 和 53%，遠大於 S&P 500 和道指同期漲幅。

然而，傳統鋼鐵生產商的表現也很驚人 (即主要用鐵礦石和煤炭製造鋼鐵的生產商)：美國鋼鐵 (X-US)、Cleveland-Cliffs (CLF-US) 和 ArcelorMittal (MT-US) 分別上漲 54%、54% 和 32%。

Glick 表示，疫情爆發是導致這種漲勢的原因，因為疫情為鋼鐵市場帶來了一場「完美風暴」。

熱軋鋼捲的價格 (關鍵基準) 今年迄今上漲約 65%，過去一年漲幅達 224%，即使現在該價格也接近每噸 1680 美元的 52 週高點。

「目前市場的定價是因為歷史性的供應緊繃和需求建立，唯一相似的時期就是二戰前夕物資建立的短暫時期。」

Glick 不認為供應能在近期內趕上，他估計熱軋鋼捲今年均價在每公噸 1470 美元，明年降至 920 美元，而 10 年期熱軋鋼捲均價約莫每公噸 625 美元。

大宗商品價格下跌使得大宗商品的選股更加困難。Glick 看好 Steel Dynamics 和 Cleveland-Cliffs，並均給予加碼的評級，摩根大通等同於買進評級。然而，Glick 將美國鋼鐵評為減持，基本上就是喊賣。

Glick 表示，Cleveland-Cliffs 擁有傳統的高爐和電爐，且自行開採鐵礦砂，這些都是 Glick 讚賞之處，他相信隨著自近期 2 次收購交易，該公司可清償債務並創造價值。他的目標價為每股 39 美元。

Glick 認為 Steel Dynamics 是「電爐重熔廢鋼」領域中品質最高的業者，他讚賞該公司近期擴大產能的舉動，以及低成本結構，他的目標價是 107 美元。

然而，Glick 雖然對美國鋼鐵股票給予「減持」評級，但這是相對的。他認為該公司的情況比過去幾年更好，只是他更喜歡其他家鋼鐵股。他的目標價為 41 美元，仍較現行股價 25.8 美元溢價許多。

但由於他的預期不冷不熱，美國鋼鐵週三仍大跌 4.2%。Steel Dynamics 和 Cliffs 週三則分別下跌 1.54% 和 0.87%。

週三所有鋼鐵股均下跌，可能是因為美國最大的生產商 Nucor 大跌近 2%，儘管其第二季財測 EPS 約 4.65 美元，不僅創紀錄也高於華爾街預期的 4.5 美元。雖然是個正面的驚喜，但顯然還不能滿足投資者。

Glick 的呼籲與其他同業一致。追蹤美國鋼鐵股票的分析師中只有 31% 給予買進評級，而 S&P 成分股平均買進評級比率為 55%，Cliffs 股票買進評級比率也差不多如此。Steel Dynamics 在這 3 家鋼鐵股中最受歡迎，其平均買進評級比率約 77%。