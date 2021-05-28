智利礦工罷工衝擊供應 銅價漲回1萬美元上方

北京政府應對大宗商品上漲的努力暫時受挫，必和必拓 (BHP) 兩個大型礦山的工人決定罷工，將銅價又推升回每噸 1 萬美元上方。

中國官方針對鐵礦砂及銅等主要商品的漲勢，過去幾周以來加強抨擊，並威脅如果發現操縱等證據，將採取行動，還告誡用戶不要試圖推高商品價格。相關行動讓銅及鐵礦砂等主要商品，由兩周前的高點下挫，銅價也回落至每噸 1 萬美元以下。

不過在遙遠的智利，工人們決定罷工，以要求必和必拓提供更好的薪資待遇，其中涉及世界上最大的銅礦來源 Escondida 礦山，使得銅的供應擔憂加大。

截至周四下午，紐約 Comex 市場 7 月交割的銅上漲 3% 以上，至每磅 4.677 美元 (每噸 10310 美元)，扭轉了過去兩周以來的下跌趨勢。

Saxo Bank 分析師 Ole Hansen 表示，在中國當局威脅限制商品價格後，銅價一直在走低，但這一政策對銅價的影響已經減弱，強勁的需求和緊張的供應，重新支撐了價格。

他指出，銅價由峰值修正了 9%，是個較小的回調，潛在上升的動力仍在，價格可能會在今年晚些時候進一步上漲。

CIBC 周二上調銅價預測，預計到今年年底，銅價將升至每磅 5.25 美元 (每噸 11550 美元)。這家銀行在報告中說，隨著疫苗的繼續推出，全球經濟復甦，政府的額外刺激措施以及通脹預期的上升，將是基本金屬的積極動力。