調查：僅少數專家預期「超級周期」存在 多人看好銅等工業金屬

一場周二 (25 日) 舉行的線上討論會上，與會專家多數認為，大宗商品市場在未來幾年不太可能出現「超級周期」。不過，推動綠色經濟的努力，將讓銅等工業金屬受惠。

隨著一些經濟體走出疫情，全球需求復甦，大量刺激資金為市場注入流動性，外加供應中斷問題，造成了銅和鐵礦砂在內的一些金屬價格達到歷史高點。

部分投行預測，在供應短缺、以及可再生能源和電動汽車行業強勁需求的推動下，大宗商品將迎來多年的超級周期。

但周二在倫敦金屬交易所 (LME) 亞洲金屬研討會 (LME Asia Metals) 上進行的調查，只有 6.49% 的與會者是超級周期的信任者，33.77% 與會者認為，未來 12 個月描述大宗商品趨勢的精準說法，是流動性和通貨膨脹。22.08% 的與會者則認為，是中國需求和已開發經濟體的反彈。

Sucden Financial 研究主管 Geordie Wilkes 表示，他不太相信超級周期存在。目前已有一些央行開始縮減購債，即使還未展開行動的，也已經在討論這個問題，部分新興市場甚至已經在提高利率。

麥格理集團大宗商品和全球市場中國區負責人 Thomas Horn 指出，疫情以及後續復甦即使在一定程度上被延長，也是有些過渡性的。在 2023 年左右，美國聯準會可能會略為收緊政策。

所有專家都認為，主要經濟體為了達成碳中和目標所進行的能源轉型趨勢，將有利於一些金屬，特別是銅、鎳和鋰。

研討會上的另一項調查顯示，有 52.69% 受訪者認為銅是未來 6-12 個月受益最深的金屬，其次是鋰的 16.13%，鋁的 13.98%，銀的 8.6%，鎳為 5.38 %，鈷僅 3.23%。