〈亞洲生技大會〉全球17國共襄盛舉 參與人數有望續創高

2021 年亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 將於 7 月 21 日展開，受到疫情影響，各活動將以線上方式呈現，主席李鍾熙今 (17) 日表示，今年將有 17 個國家共同參與，預期參與人數將突破去年、上看 1500 人，整體規模有望超越往年。

2021 亞洲生技大會將如期在 7 月 21 日至 7 月 25 日舉行，展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會均將以全線上方式進行，僅實體展覧延至 11 月 4 日至 11 月 7 日於台北南港展覽館二館舉辦。

亞洲生技大會邁入第三年，今年主題為「疫情中生技產業再出發」，目前已有 17 個國家報名，包括美國、加拿大、巴西、瑞士、芬蘭、新加坡、菲律賓、香港等。

另外，歐、美、亞、澳有超過 500 家廠商，參與線上展覽與公司展望說明會，其中，公司展望說明會過去受限實體展覽，約 50 家公司報名，今年轉成線上後，報名家數已超過百家。

今年亞洲生技大會邀請多位國際重磅講者，暢談「疫後生技新時代」，包括有生醫愛迪生之稱、莫德納 (Moderna) 共同創辦人羅伯特˙蘭格 (Robert Langer) ，將以突破性科技創造與落實為題，講述最新生技進展；2020 年諾貝爾醫學獎得主麥可 ‧ 霍頓 (Michael Houghton) 將分享從發現病毒到治療的解決方案。

李鍾熙表示，今年在疫情中生技產業再出發主題下，邀請超過 100 位講者，分享全球抗疫策略及經驗、探討疫後生技產業大趨勢、健康數據、基因及細胞先進治療、建立投資新生態系、促進國際合作及融入國際價值鏈等重要議題。