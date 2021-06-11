聯亞生技子公司聯亞藥 紅血球生成素三期試驗順利解盲

聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥今 (11) 日宣布，紅血球生成素 UB-851 三期臨床完成期中數據解盲，主要療效指標中的血紅素值平均改變量，達到統計意義符合試驗預期，後續將申請台灣藥證。

聯亞藥開發的紅血球生成素 UB-851，適應症為治療腎性貧血症，三期人體臨床試驗期共收案 204 名腎性貧血的血液透析者，該新藥參考藥物為 Eprex。

聯亞藥表示，據三期臨床試驗結果顯示，主要療效指標、血紅素值平均改變量，以及紅血球生成素週使用劑量的平均改變量，已達到統計意義，顯示具療效相等性。

次要療效指標方面，聯亞藥指出，受試者的輸血頻率及血紅素維持率，在統計學上無顯著差異，達到試驗設計及統計所定義的相仿性；臨床安全性部分，受試者則沒有出現不良反應、反應程度和發生頻率等，與原廠參考藥物相似，指標均符合試驗預期。

聯亞藥表示，UB-851 第三期人體臨床試驗，完成期中數據解盲，後續將臨床試驗結果，向衛福部食藥署 (TFDA) 申請生物相似性藥品上市許可之查驗登記。

據研調機構統計，2020 年全球紅血球生成素 (EPO) 市場規模已達 92.4 億美元，預估 2028 年前，市場規模可達到 114.1 億美元，2021-2028 年複合成長率為 5.7%。

聯亞藥近期也向櫃買中心申請登錄興櫃股票，產業別化學生技醫療業。