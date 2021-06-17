〈紓困4.0啟動〉已發放補助705億元 蘇揆：無普發現金規劃

行政院長蘇貞昌今 (17) 日於院會上聽取防疫、紓困相關報告，目前政府現金紓困已發放現金 705 億元，約 444 萬人受惠，對於在野黨提出普發現金建議，蘇揆表示，紓困 4.0 是救急濟窮，現階段已編列 2600 億元，沒有足夠預算額再增加，因此，未規劃普發現金措施。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述蘇揆談話，近期新冠病毒變異株入侵國內並快速傳播，對產業的傷害更為嚴重，民眾對抗疫作為的批評也變多，因此，行政團隊要謙卑檢討、勇敢改進，行政隊形、防疫作為都要跟著變化。

因應疫情衝擊，國民黨提出普發現金 1 萬元的建議。對此，蘇揆回應，現階段紓困 4.0 是救急濟窮的方法，政府已編列 2600 億元，並沒有足夠預算額可以再增加，同時也要考量國家整體財政負擔，因此，暫無普發現金的規劃。

羅秉成指出，根據統計，截至 6 月 16 日止，政府現金紓困已發放 705 億元，受惠人數達 444 萬人。對於是否減免夏季電價、國營事業租金減收延長、放寬紓困申領條件等，將進一步討論，下周會對外說明。

外界也關注 6 月 28 日國內疫情三級警戒是否能降級或鬆綁？羅秉成回應，院會中並未討論此議題，但衛福部長陳時中曾提及，要看疫情變化來做決定，現階段無法排除任何選項與可能，在疫情嚴峻狀況下，全國仍不能鬆懈。

衛福部次長薛瑞元也表示，未來 10 幾天是研判的關鍵，國人要以三級的情況下把防疫做好，必須觀察未來疫情的變化，才能做出最好的決定。