〈觀察〉新冠疫苗供不應求 缺料漲價潮蔓延生技業

新冠疫情持續蔓延，不過全球新冠疫苗供給量仍偏低，台疫苗廠坦言，疫苗關鍵原物料交期拉長至一年，且價格持續墊高，為滿足未來供給需求，被迫高價搶料，墊高產品生產成本。

據統計，全球共有上百支新冠疫苗正在研發或已上市，疫苗從開發到啟動銷售，關鍵原物料包括玻璃瓶、針劑、針筒等，使用量相當可觀，導致全球疫苗關鍵原物交期從 3-6 個月拉長至一年以上。

目前市面上新冠疫苗多為玻璃瓶裝，單瓶約可施打 6-8 人；玻璃瓶裝優勢在於可快速大量生產、加快接種速度、成本較低等，由於玻璃瓶材質與設計較為特殊、技術含量高，僅有少數歐美製造商可供應。

業界認為，新冠肺炎恐演化成常態性傳染病，歐美等大國更砸大錢向疫苗廠下大單，其中，歐盟大手筆向美國輝瑞與德國 BNT 再簽署疫苗採購協議，2021-2023 年最多購買 18 億劑，是歐盟 5.1 億人口的 3 倍以上，顯示疫苗需求量龐大。

台疫苗廠指出，為滿足各自國內疫苗需求量，不過在原物料供給衡下，疫苗原物料國際搶料競爭激烈，除業者用更高的價格買原物料外，甚至有中國疫苗廠不畏疫情，赴歐美地區包下疫苗針劑充填廠所有產能。

業者坦言，隨著上游原料廠交期拉長，自去年開始已重複下單，且被迫加價搶料、墊高成本，預期未來國產疫苗上市後，為不讓公司作賠本生意，疫苗售價也會適時反映原物料成本。