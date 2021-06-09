美國解封潮來了 成全球經濟復甦火車頭

當台灣、亞洲國家重陷疫情漩渦之際，「得疫苗者得天下」的美國已經展現新面貌，《財訊》報導指出，悶了一整年的美國人，紛紛展開報復性消費，買車、買房、買衣服，這波因為大解封所掀起的強勁內需消費力道，儼然成為帶動全球經濟復甦的火車頭，也可望激勵台灣產業進一步成長。

美國是全球最大的消費市場，台灣有許多產品以直接或間接的方式出口到美國。根據《財訊》報導，內華達州拉斯維加斯 6 月 1 日重啟，這裡原來就是美國服務業最發達、觀光收入最高的城市之一，但去年 3 月新冠肺炎全境擴散後，多處封城，一度被媒體形容為「鬼城」，如今賭城正式解封，當地飯店業統計，7 月前，平日訂房率五成、假日達九成，美國享樂主義文化的代表重鎮再現昔日風貌。

拆解美國第 1 季 GDP 的組成，明顯看到此波經濟復甦主要展現在商品消費面向，也就是說，民眾在疫情後期購買商品需求大增，不僅吃喝玩耍，高額消費的表現也很突出，尤其是汽車。美國新車和二手車銷售商 AutoNation 及 Lithia Motors 首季銷量與去年同期相比，分別成長 27% 和 55%，淨利潤甚至高於疫情之前。

4 月起，美國各地大型場所、活動陸續傳出部分開放或全面開放，使得餐飲、航空、旅遊業人潮回籠，美國經濟諮商局發布 4 月實質 GDP 領先指標年增率高達 16.81%，預料 5 月中旬大幅放寬已完成疫苗接種民眾的口罩禁令，商務社交、娛樂活動將完全復甦，後續消費成長力道會更加強勁。

《財訊》報導，從美國訂單和實際的出口數字發現，光是 4 月，台灣來自美國的外銷訂單年增率 43%，成長幅度僅次於東協；累計前 4 月來自美國的訂單年增率也高達 43.2%。從出口來看，前 4 月對美出口有高達三分之一為資通與視聽產品，這類產品從去年到今年都呈現強勁的成長。

除此之外，台灣對美出口的主要產品品項，還包括金屬鋼鐵、機械、塑橡膠製品、運輸工具、醫療器材、半導體，其他項目中的家具與體育用品等，在前 4 月對美出口都呈現全面成長，也都是美國經濟反彈下的台灣受益產業，值得投資人參考。