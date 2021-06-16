台股遇壓險守17300點 外資終止連3買 三大法人賣超172.89億元

美國科技股拉回，加上台指期結算，台股主要電子權值股今 (16) 日普遍熄火，由航運股領銜衝鋒，成交比重占大盤高達 5 成，不過，尾盤遭遇賣壓出籠，指數一度急殺近百點，終場跌勢收斂，但仍下挫 63 點，收在 17307 點，外資終止連 3 個交易日大買，三大法人合計賣超 172.89 億元。

台股今天成交值放大至 5675 億元。觀察籌碼面，外資反手賣超 181.9 億元，終止連續三個交易日買超；投信持續調節，賣超 12.17 億元，為連 5 賣；自營商則買超 21.09 億元，三大法人合計賣超 172.89 億元。

海運價格漲翻天，使得航運股人氣不墜，萬海一舉站上 200 元關卡，觸及漲停價 210.5 元，改寫新天價，終場漲停打開收 205.5 元；陽明一度亮燈漲停，但尾盤遇亂流回落至平盤附近，終場漲 2%，收 130 元；長榮則翻黑，收在 133.5 元；四維航、正德仍以漲停作收。整體航運股成交值高達 2898 億元，占大盤比重 51%。

觀察權值股表現，台積電除息前夕，一路在盤下整理，終場小跌 0.6%，收 605 元；聯電尾盤跌幅擴大至 2.4%，收 52.4 元；鴻海、日月光投控、矽力 - KY 等電子股均震盪走跌；不過，大立光股價回神，上漲 1.6%，收在 3070 元；此外，緯穎吸引資金進駐，一度觸及漲停價 1090 元，終場成功躋身千金股行列，收 1020 元。

太陽能導電漿廠碩禾完成私募，鴻海集團斥資近 10 億元，取得 10.54% 股權，成為碩禾第二大股東，雙方將攜手開發電動車電池材料，受此消息激勵，碩禾開盤即跳空漲停，衝上 176 元，強勢收復季線，國碩母憑子貴同步亮燈漲停，收 20.65 元。整體太陽能族群獲買盤追捧，安集、達能攻上漲停，元晶、茂迪、太極等漲勢也相當強勁。

此外，國內第三方支付業者綠界科技 5 月營收繳出 1.3 億元，年增 51.95%，再創新高，今日吸引買盤進駐，成為興櫃首檔千金股，大股東歐買尬持股達 31.68%，股價同步轉強，並直奔漲停 92 元，成交量超過 7500 張。

台指期今天結算，台股尾盤跌勢收斂，守穩所有均線之上，法人表示，由於上市櫃 5 月營收表現優於預期，且端午節後並未變盤，在基本面展望佳、外資陸續加碼下，指數仍有機會續揚，但短線偏多要提防拉回。