〈台股盤前〉台指期結算日 短線高檔偏多震盪提防拉回

台股昨 (15) 日在外資大買 142 億元、連 3 日買超逾百億元帶動下，指數大漲 157 點，連三紅，收 17371 點，再創 5 月 17 日來波段新高。美股周二全面收黑，法人指出，今 (16) 日適逢台指期結算，觀察台股能否守穩季線之上，並續創反彈以來波段新高，預期短線處於高檔偏多震盪，仍須提防拉回。

市場消息方面，老牌輪胎大廠泰豐經營權之爭愈演愈烈，公司派昨日宣布，董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，並將大量解僱員工，同時要公開標售泰豐 100% 持股子公司泰誠開發與泰鑫建設兩筆市價總計超過百億元的土地。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日透露，「有條件許可」鴻海委託生技公司台康進口輝瑞 BNT 新冠疫苗。台康生技也證實已收到衛福部公文。

高端疫苗公告已向台灣衛福部食藥署申請緊急使用授權 (EUA)，其合作夥伴東洋則宣布，已與高端正式完成簽約，東洋將受高端委託，執行高端新冠肺炎疫苗充填工作，若加上台康的載體蛋白製造，本土疫苗供應鏈將正式動起來。

鴻海集團衝刺電動車布局又有新動作，昨日宣布透過子公司鴻揚創投斥資 9.95 億元，參與太陽能導電漿暨新能源材料商碩禾私募，取得碩禾 10.54% 股權，成為碩禾第二大股東，未來雙方將攜手開發電動車電池材料，強化關鍵零組件領域，搶攻電動車市場。

法人指出，今日適逢台指期結算，觀察台股能否守穩季線之上，並續創反彈以來波段新高，若回檔是否量縮、或上攻成交量大於 20 日均量，目前日 KD 技術指標仍開口向上，短線處於高檔偏多震盪，仍須提防拉回。