〈焦點股〉鴻海入股激勵 碩禾攜母公司國碩強攻漲停

碩禾 (3691-TW) 完成私募案，鴻海集團 (2317-TW) 斥資近 10 億元，取得 10.54% 股權，成為碩禾第二大股東，雙方將攜手開發電動車電池材料，受此消息激勵，碩禾今 (16) 日開盤即跳空漲停，衝上 176 元，盤中近 5000 張委買高掛，國碩 (2406-TW) 母憑子貴同步亮燈漲停，達 20.65 元。

鴻海子公司鴻揚創投參與碩禾私募，斥資 9.95 億元，取得碩禾 8000 張或 10.54% 股權，成為第二大股東，每股均價 124.4 元。鴻海表示，藉由此次入股，將加速電動車電池材料開發，逐步補足關鍵拼圖。

台股今天高檔震盪，電子權值股普遍走弱，但太陽能族群表現抗跌，碩禾與母公司國碩連袂攻上漲停，碩禾衝上 176 元，強勢收復季線關卡，安集、達能早盤同步亮燈漲停，其他包括元晶、茂迪、太極等也強漲逾半根停板，買氣相當熱絡。

元晶 5 月營收 4.84 億元，月增 6.52%、年增 19.45%，創 2018 年 3 月以來新高。聯合再生 5 月營收 12.8 億元，月增 26%、年增 5.6%。碩禾 5 月營收 5.98 億元，月減 9.57%、年增 10.47%。

太陽能產業近來紛擾不斷，晶片、玻璃、鋁材等上游材料成本屢屢上漲，帶動模組價格走揚，去年第三季末至今年第一季累計漲幅達 16%，相關建置成本呈全面大漲，讓眾家廠商都面臨資金周轉挑戰。

太陽光電發電系統公會日前更發出聲明，指控部分模組廠片面毀約，在出貨前夕逼迫漲價，若不依則不出貨，並坦言，此次模組漲價風波，將影響 400-500MW 的建置時程，衝擊今年太陽光電廠裝置容量，政府 2021 年目標可能再度跳票。