美亞太助卿被提名人：美台應進一步發展各方面關係

美國國會周二 (15 日) 為國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿舉行任命聽證會，被提名人康達 (Daniel Kritenbrink) 表示，華府對面對中國壓力之際，對台灣展現「堅定承諾」至為重要，美國應和台灣發展各方面關係。

路透報導，康達對參議院外交關係委員會說：「與台灣進一步發展各方面關係，對我們而言是義不容辭的事情。」

七大工業國集團 (G7) 高峰會周日落幕，首度在聯合公報強調維護台灣海峽和平穩定重要性，並批評香港和新疆人權，對中國採取極強硬態度。周一情報顯示，有 28 架中共軍機侵擾我國西南防空識別區，是去年 9 月至今數量最多的一天。

康達說，美國的一中政策確保多年來的台海穩定和台灣安全，但他也說：「我認為維持現狀和這樣的安全，是個動態的過程。隨著來自中國的威脅升高、北京對台灣挑釁和霸凌行為增加，我們也應該調整我們的回應。」

康達表示，中國是美國今日面對的主要威脅，拜登政府對美台關係採取的新準則是「一大解放」，明白表達進一步發展美台夥伴關係。

康達長年擔任外交官，國務院網站顯示他曾派駐北京、東京、札幌等地，能說一口流利的中文和日文，他從 2017 年起擔任美國駐越南大使至今。