甲骨文今年已漲25% 巴克萊勸：見好就收 快獲利了結

甲骨文 (ORCL-US) 今年迄今股價已上漲 25%，近期更創下每股 80 美元的史上高點，但巴克萊卻建議投資者見好就收。

巴克萊分析師 Raimo Lenschow 認為，投資者應該獲利了結，他將甲骨文的股票評級自「加碼」降至「等權重」，但維持目標價在 80 美元。

巴克萊週一小滑 0.3%，收 80.15 美元，仍在 52 週高點。

Lenschow 在 2 個月以前，尚未發布財報時就調升甲骨文評級，他舉出 2 個升級理由﹔由於產品組合不斷變化，使營收成長加速，以及隨著復甦擴大，型態轉向更偏重價值股。

「目前為止，第二個催化劑已經發揮作用，甲骨文今年迄今業績一直相較強勁。但是，想看到相較卓越的表現，甲骨文的成長必須加速，但目前我們尚未看到具體數據支撐這一點。」

Lenschow 指出，甲骨文的漲勢是因為市場焦點迅速切換而支撐起來，從聚焦少數幾檔高成長股轉向「廣泛復甦的投資組合」，其中包括甲骨文。他認為這種輪換形式可能會持續下去，但甲骨文的股價已經漲上來了，從同樣來源帶來的上升空間已經所剩無幾。

「未來甲骨文漲勢更重要的將是靠營收加速成長，才能升級評價。目前為止，只有一些早期跡象顯示組合混合效應改善，例如雲端資本支出明顯提高，可望推升未來成長。然而，從最近幾季與財測來看，現在還沒有足夠令人超級興奮的證據。」