是敵非友！谷歌5月起停用甲骨文財務軟體 改採SAP

美媒報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 計畫未來幾週內停用甲骨文 (ORCL-US) 財務軟體，改用 SAP 的軟體。

谷歌向員工表示，5 月起 Alphabet 和谷歌核心財務系統將移至 SAP，但此舉僅與谷歌用來追蹤財務的軟體相關，尚未有跡象表明谷歌將移轉其他使用中的甲骨文系統。

谷歌和甲骨文在雲端運算市場上的競爭日漸激烈，谷歌也追隨雲端領導者亞馬遜 (AMZN-US) 類似作法，過去幾年亞馬遜也大幅減少對甲骨文軟體的使用量，轉用自家雲端服務。

此變化似乎與谷歌與甲骨文一場漫長訴訟甫落幕無關。美最高法院 5 日裁定，谷歌利用甲骨文軟體原始碼開發 Android，並未侵犯甲骨文智慧財產權，推翻了 2018 年上訴法院的裁決。

甲骨文與谷歌競爭，向組織出售託管 app 的公共雲端資源。多年來甲骨文一直拒絕對用於谷歌雲端的長期數據庫軟體進行認證，意味著顧客不確定是否可在不違反甲骨文許可政策的情況下，將甲骨文數據庫託管在谷歌的雲端中。

甲骨文共同創辦人兼董事長、技術長 Larry Ellison 曾在 2018 年向分析師表示，「我們不會與谷歌合作，因為我們正試著與其競爭。」

缺乏認證已成 Google 雲端業務阻力，因為谷歌企圖贏得大企業的業務，但多數大企業卻使用甲骨文的數據庫軟體。因此，一位熟知谷歌雲端業務的知情人士透露，谷歌開始更聚焦在雲端部署 SAP 的數據庫軟體。此外，今年谷歌推出一種方法，可在不含虛擬化技術的裸機伺服器上運作甲骨文數據庫。

Larry Ellison 會定期展示各大企業對使用甲骨文軟體和服務上的認同。今年 3 月，甲骨文 45 分鐘的財報電話會議中有 1/3 時間都是由 Ellison 談論顧客活動，他還提到甲骨文將吸引 SAP 一半以上的顧客。

目前尚不清楚谷歌支付多少費用以使用甲骨文財務軟體。另一位知情人士透露，自甲骨文財務軟體搬遷至 SAP 的工作，可能耗費數月的時間和大量的工程資源。

甲骨文代表拒絕置評，谷歌代表沒有立即回應置評請求。

然而，Ellison 曾在 2019 年與分析師的會議上大肆吹捧甲骨文與谷歌之間的業務。他稱，當谷歌對大量訊息進行分類時，這些數據「實際上位於甲骨文數據庫中」。這情況可能仍未改變，因為今日的消息僅與甲骨文財務軟體有關。

Alphabet 週一大漲 4.19%，收 2218.96 美元，刷新 52 週高點。甲骨文同日因大漲 3.27% 至 74.16 美元，也登上 52 週新高點。