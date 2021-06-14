傳已接種疫苗者 15日起進蘋果在美門市不用戴口罩

隨著美國疫苗接種持續，該地區的疫情已逐漸趨緩。有報導指出，隨著美國疫情好轉，蘋果 (APPL-US) 計劃將在本週取消美國多家門市對於已接種疫苗顧客的口罩要求。

有知情人士透露，蘋果已經通知旗下門市員工相關的政策變化，並預期最快將於週二 (15 日) 起生效。此外。員工也被告知將不需要要求查看顧客的疫苗接種證明單，但是門市的員工仍需要佩戴口罩。

與此同時，蘋果發給員工的備忘錄中也指出，蘋果也計劃取消位於加州庫柏蒂諾部分公司辦公室的口罩要求。

備忘錄中說道：「有鑑於美國在應對疫情方面取得的進展，我們想讓你們知道，許多門市現在開始進入下一個恢復階段，將開始按照第三階段的現場工作協議繼續營運，包含允許已經接種疫苗的顧客不用配戴口罩，並放寬社交距離規定。」

由於美國在疫苗接種方面取得持續進展，蘋果成為最新一家取消這項防疫措施的大型零售商。近期，包含星巴克 (SBUX-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target(TGT-US) 等大型零售商也宣布改變他們的口罩政策。

隨著疫苗施打人數進一步提高與新增感染人數的降低，美國民眾開始逐漸恢復疫情前的生活模式。有數據顯示，美國 6 月 6 日通過機場安檢人數來到疫情後新高的 198 萬人，5 月 28 日至 6 月 3 日當週電影院票房也來到 1.17 億美元。隨著疫苗施打人數進一步提高、夏季旅遊旺季來臨，美國消費可望進一步成長。