美國5月PPI持續上揚 月率、年率均超預期

美國勞工統計局周二 (15 日) 公布，5 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 按月上升 0.8%，高於市場預期和前值，按年上升 6.6%，創下 2010 年有紀錄以來最大增幅。

數據顯示，5 月 PPI 月增 0.8%，預期為 0.5%，前值為 0.6%；5 月 PPI 年增 6.6%，預期為 6.3%，前值為 6.2%。

上圖為 PPI 最終需求月增率，下圖為 PPI 最終需求年增率 (圖：美國勞工統計局)

近月來，在原料、勞動力短缺以及運輸困境背景下，企業的生產成本持續擴大，牛肉、有色金屬、汽車在內等商品價格按月上升 1.5%，為 5 月 PPI 的主要驅動力，排除食品和能源後，商品價格月增 1.1%；服務價格也連續 5 個月上漲，月增 0.6%。

排除波動較大的食品、能源後，核心 PPI 按月增長 0.7％，高於預期的 0.5%，並持平前值，按年增長 4.8％，符合預期，也是 2014 年 8 月有紀錄以來最大增幅。

更高的通膨數據可能加劇近期對於物價壓力是否延續的討論，美國聯準會 (Fed) 將於周二 (15 日) 起召開為期 2 天的會議，該行此前一再表示，物價上漲壓力僅為暫時情況，市場預計 Fed 不會改變政策立場，同時繼續關注 Fed 是否就削減購債展開討論。

摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 認為，Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 將表明委員會已就縮減購債展開討論，但在真正展開行動以前，經濟取得實質進展仍有一大段距離。