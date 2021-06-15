台股站上17300點 外資連3買 三大法人買超146.49億元

台積電除息行情率先點火，貨櫃三雄今 (15) 日持續成為多頭指標，全面亮燈漲停，帶動台股站上 17300 點關卡，被動元件及台積電相關供應鏈都吸引資金進駐，終場指數上漲 157 點，收在全場最高 17371 點，三大法人合計買超 146.49 億元，外資已連 3 買。

台股今日成交值升至 4300 億元之上。觀察籌碼面，外資加碼買超 142.85 億元，為連續三個交易日買超破百億；投信持續與外資對作，賣超 13.56 億元；自營商則轉為買超 17.2 億元，三大法人合計買超 146.49 億元。

台積電 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，今日買盤湧入卡位，終場漲逾 1%，衝上 609 元，攀上 1 個多月新高，相關供應鏈同步走揚，包括創意、弘塑、光罩、漢唐、家登、精材等多檔，均獲得多頭青睞，其中弘塑勁揚 7%，最高來到 409.5 元，創近 5 個月來新高。

被動元件迎接第三季旺季，營運可望再上一層樓，龍頭廠國巨今日盤中漲幅超過 5%，最高來到 525 元，領漲被動元件族群，包含華新科、凱美、奇力新、大毅、禾伸堂等，股價同步走強。

由於中國深圳鹽田港壅塞，帶動運價續揚，航海王今日延續多頭氣勢，萬海今日率先攻上漲停，長榮、陽明也在尾盤湧進大量買盤，直奔漲停價，此外，台驊投控、正德、台船、中櫃也同步亮燈漲停，整體運輸類股占大盤成交比重近 4 成，光是長榮、陽明，合計成交值就高達 1293 億元。

高端疫苗 COVID-19 疫苗完成二期解盲，將申請緊急使用授權 (EUA)，今天開盤拉出第 4 根漲停板，攀抵 303 元，隨即快速打開漲停，並落入跌停價 248 元，股價大洗三溫暖，終場則上漲 2.7%，收 283 元。

法人表示，目前加權指數已重返所有均線，雖然有利信心回穩，但個股漲勢延續性稍顯不足，且類股輪動快速、當沖盛行，後續仍可能呈現指數區間震盪、個股強弱分歧的局面。