〈焦點股〉台積電除息行情點火 供應鏈齊揚

晶圓代工廠龍頭台積電 (2330-TW) 將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，今 (15) 日在買盤積極湧入卡位下，衝上 609 元，攀上 1 個多月新高，相關供應鏈同步走揚，包括創意 (3443-TW)、弘塑 (3131-TW)、光罩 (2338-TW)、漢唐 (2404-TW)、家登 (3680-TW)、精材 (3374-TW) 等多檔，均獲得多頭青睞。

台積電去年第四季現金股利每股配發 2.5 元，將於本月 17 日除息、7 月 15 日發放，此外，日前更宣布今年第一季配息將加碼至 2.75 元，吸引本土投信連 9 買，共敲進 4481 張，外資也連續買超 2 個交易日，共大買 2.2 萬張，助長台積電除息行情。

台積電相關供應鏈今天同步吸引資金進駐，弘塑持續強彈，勁揚逾半根停板，站上 400 元，最高來到 409.5 元，為近 5 個月來新高。光罩、漢唐、家登等設備廠也有 1-3% 的漲幅。台積電轉投資的封測廠精材盤中也大漲近半根停板，最高來到 176.5 元，寫波段新高。

ASIC 業者創意明天舉行法說會，明天股價站上 400 元關卡，一度上漲逾 4%，最高來到 407.5 元。創意今年前 5 月累計營收 54.07 億元，年增 4.4%，首季表現寫下歷來最旺，EPS 達 2.3 元。